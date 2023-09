Lasciano in sospeso il lettore - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lasciano in sospeso il lettore. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : PUNTINI

Significato/Curiosita : Lasciano in sospeso il lettore

2009. ^ il corriere della sera su kindle 2, lettore digitale di amazon, su mediablog.corriere.it. url consultato il 9 gennaio 2015 (archiviato il 4 marzo... I punti (o puntini, o puntolini) di sospensione o (nel parlato) tre puntini sono un segno di punteggiatura, costituito graficamente da un gruppo di tre... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 21 settembre 2023

Altre risposte alla domanda : Lasciano in sospeso il lettore : lasciano; sospeso; lettore; Le lasciano gli aerei ad alta quota; Si rilasciano a garanzia delle rate; La rilasciano i cerotti per smettere di fumare; Si lasciano salpando; Compiere sforzi che lasciano spossati; Sono tre nelle frasi in sospeso ; Hanno conti in sospeso ; Un letto sospeso ; Tiene sospeso chi dorme; sospeso nell aria, appeso; Un lettore di musica digitale; Oratore e lettore in pubblico; lettore nel gergo multimediale; La compila l elettore ; Il lettore di mp3 Apple;

Cerca altre Definizioni