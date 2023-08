Sono tre nelle frasi in sospeso - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sono tre nelle frasi in sospeso. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : PUNTINI

Significato/Curiosita : Sono tre nelle frasi in sospeso

Questo glossario delle frasi fatte contiene i modi di dire più frequenti nella lingua italiana. indice 0 - 9 a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u... I punti (o puntini, o puntolini) di sospensione o (nel parlato) tre puntini sono un segno di punteggiatura, costituito graficamente da un gruppo di tre... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 19 agosto 2023

