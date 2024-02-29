Si lasciano sulla sabbia

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La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Si lasciano sulla sabbia' è 'Orme'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ORME

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Perché la soluzione è Orme? Le orme sono tracce lasciate sulla sabbia da una persona o un animale che cammina. Questi segni temporanei raccontano storie di passaggi e movimenti, catturando un momento preciso nel tempo. Quando il mare si avvicina, spesso le cancellano, lasciando solo un ricordo di chi è passato. Le orme sono come piccoli segni di vita sulla superficie morbida della spiaggia.

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Si lasciano sulla sabbia nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Orme

Questa pagina è dedicata alla definizione "Si lasciano sulla sabbia" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Orme'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Si lasciano sulla sabbia

Si lasciano sulla sabbia Risposta: ORME

Lunghezza: 4 lettere

4 lettere Schema parole: 4

4 Schema utile: O___

O___ Inizia con: O

O Finisce con: E

Le 4 lettere della soluzione

O Otranto R Roma M Milano E Empoli

La soluzione 'Orme' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Si lasciano sulla sabbia". All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.