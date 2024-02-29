Si lasciano sulla sabbia
La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Si lasciano sulla sabbia' è 'Orme'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: ORME
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Perché la soluzione è Orme? Le orme sono tracce lasciate sulla sabbia da una persona o un animale che cammina. Questi segni temporanei raccontano storie di passaggi e movimenti, catturando un momento preciso nel tempo. Quando il mare si avvicina, spesso le cancellano, lasciando solo un ricordo di chi è passato. Le orme sono come piccoli segni di vita sulla superficie morbida della spiaggia.
Si lasciano sulla sabbia nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Orme
Questa pagina è dedicata alla definizione "Si lasciano sulla sabbia" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Orme'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Si lasciano sulla sabbia
- Risposta: ORME
- Lunghezza: 4 lettere
- Schema parole: 4
- Schema utile: O___
- Inizia con: O
- Finisce con: E
Le 4 lettere della soluzione
La soluzione 'Orme' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Si lasciano sulla sabbia". All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.
Definizioni correlate
Potrebbero esserti utili anche queste definizioni di parole crociate: Si lasciano appesi in bagno Si lasciano nell autorimessa Si lasciano sul lavandino Si lasciano salpando Si lasciano navigando
Altre definizioni collegate
Con lasciano: Le loro punte lasciano un segno molto marcato
Con sabbia: Ricoperte di sabbia