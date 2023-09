Identico uguale - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Identico uguale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : MEDESIMO

Significato/Curiosita : Identico uguale

A due meno posti l'uno sull'altro. il termine uguale viene dal latino æqualis, e, che significa uguale, oppure pianeggiante; questo vocabolo deriva a... (= identici) amici. marco racconta sempre le medesime (= identiche) barzellette. a volte stesso e medesimo vengono usati per rafforzare il nome cui si... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 21 settembre 2023

