Proprio lo stesso nei cruciverba: la soluzione è Medesimo

Home / Soluzioni Cruciverba / Proprio lo stesso

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Proprio lo stesso' è 'Medesimo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

MEDESIMO

Curiosità e Significato di Medesimo

La parola Medesimo è una soluzione di 8 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Medesimo.

Perché la soluzione è Medesimo? Medesimo significa identico o uguale, utilizzato per indicare qualcosa che è lo stesso di qualcos'altro. Viene impiegato spesso in modo formale o letterario per sottolineare la somiglianza o la corrispondenza totale tra due elementi. In parole semplici, è il modo più elegante per dire lo stesso e si adatta bene in contesti raffinati o ufficiali. È un termine che rende la comunicazione più ricercata e precisa.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Lo status proprio delle societàPer i Romani era lo stesso che CartaginesiLo stesso che partyLo stesso che coetaneoHa lo stesso patrimonio genetico

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Medesimo

Hai davanti la definizione "Proprio lo stesso" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

M Milano

E Empoli

D Domodossola

E Empoli

S Savona

I Imola

M Milano

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

R I I S T O Mostra soluzione



Scopri definizioni su "TROISI" TROISI

Hai bisogno di un aiuto in più? Consulta migliaia di soluzioni per parole crociate e rebus nella raccolta sempre aggiornata.