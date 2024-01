La definizione e la soluzione di: Un aggravio di carattere fiscale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

L'onere della prova è un principio logico-argomentativo in base al quale chi vuole dimostrare l'esistenza di un fatto ha l'obbligo di fornire le prove per l'esistenza del fatto stesso. In diritto processuale, è risalente al diritto romano e presente in tutti gli ordinamenti moderni: tocca a chi promuove un giudizio fornire le prove dei fatti posti a fondamento della propria pretesa, non a chi resiste negarli. Se i fatti non sono provati, il giudice civile deve respingere la domanda, senza la possibilità di ricorrere a un non liquet; quanto al giudizio penale, per il medesimo principio è compito di chi accusa portare le prove delle proprie affermazioni, non di chi si difende.

Tuttavia, il metodo che esso esprime travalica le diverse aree del diritto processuale (civile e penale) in cui è nato, essendosi sviluppato come argomento anche in ambito logico-filosofico.

Italiano

Sostantivo

onere ( approfondimento) m sing (pl.: oneri)

impegno gravoso Accollarsi l'onere della spesa. (diritto) (economia) (commercio) (finanza) situazione giuridica soggettiva di chi è tenuto all'esercizio di un determinato comportamento nel proprio interesse, col fine di ottenere un effetto giuridico favorevole

Sillabazione

ò | ne | re

Pronuncia

IPA: /'nere/

Etimologia / Derivazione

dal latino onus

Sinonimi

obbligo, dovere, gravame

(per estensione) responsabilità, incarico, impegno, incombenza, fatica, peso, fardello, carico, costo, spesa

Contrari

sgravio

(per estensione) divertimento, passatempo, piacere

Parole derivate