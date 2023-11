Gravoso incarico

Watergate. in seguito ricordò che dovette accettare controvoglia quel. circa un mese dopo la sua entrata in carica, concesse il "perdono...

In diritto l'onere è la situazione giuridica soggettiva del soggetto che è tenuto a un determinato comportamento nel proprio interesse, poiché in mancanza non si produrrebbe un effetto giuridico a lui favorevole.