La Soluzione ♚ Un veicolo per campeggiatori che diventa una casetta

La definizione e la soluzione di 13 lettere: Un veicolo per campeggiatori che diventa una casetta. CARRELLO TENDA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Curiosità su Un veicolo per campeggiatori che diventa una casetta: Il campeggio è un modo di trascorrere una vacanza all'aria aperta alloggiando in ripari temporanei o permanenti che possono essere tenda, roulotte o caravan, in sosta libera o in aree attrezzate pure chiamate campeggi. Rappresenta una forma alternativa al turismo tradizionale, in albergo o appartamento, a cui si rivolge un gran numero di persone nel mondo. Il turismo in campeggio è anche chiamato turismo in libertà, turismo on plein air o turismo outdoor.

Altre Definizioni con carrello tenda; veicolo; campeggiatori; diventa; casetta;