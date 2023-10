Casetta dei villaggi turistici - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Casetta dei villaggi turistici. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : BUNGALOW

Significato/Curiosita : Casetta dei villaggi turistici

Capanna del circolo polare artico è un punto dei servizi turistici a rovaniemi che è diventato un centro turistico internazionale di primo piano. attira ogni... Capanna del circolo polare artico è un puntoservizia rovaniemi che è diventato un centrointernazionale di primo piano. attira ogni... Un bungalow, in italiano anche nell'adattamento bungalo, è un tipo di abitazione a un piano originaria dell'India. La parola è l'adattamento in lingua inglese del termine in lingua gujarati bagalo, che significa "bengalese", utilizzato indirettamente per indicare una casa nello stile del Bengala. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 12 ottobre 2023

Altre risposte alla domanda : Casetta dei villaggi turistici : casetta; villaggi; turistici; Un veicolo per campeggiatori che diventa una casetta ; La casetta del presepio; casetta di neve; Una casetta di montagna; Un rimorchio per campeggiatori che diventa una casetta ; C è chi la tiene, come casetta , nei camping; La casetta rimorchiata; Storico villaggi o francese presso Verdun; Un abitante del villaggi o; In città e nel villaggi o; L Ugo ragioniere interpretato da Paolo villaggi o; Il celebre poeta che scrisse Il sabato del villaggi o; villaggi o natale di Virgilio; Un villaggi o con tende e bungalow; Un buono per servizi turistici ; Quelli turistici sorgono in riva al mare; Isole da depliant turistici ; Lavorano nei villaggi turistici ; Lo si prenota nei porti turistici ; Organizza i divertimenti nei villaggi turistici ; Assembla pacchetti turistici : tour __ ing;

Cerca altre Definizioni