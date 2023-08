Un rimorchio per campeggiatori che diventa una casetta - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un rimorchio per campeggiatori che diventa una casetta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 13 lettere : CARRELLO TENDA

Significato/Curiosità : Un rimorchio per campeggiatori che diventa una casetta

Il "carrello tenda" è un innovativo rimorchio da campeggio che si trasforma in una confortevole casetta su ruote. Questo design intelligente combina la praticità di un rimorchio con la comodità di un rifugio portatile. Durante il viaggio, funge da veicolo trainabile e durante il campeggio si apre per offrire uno spazio abitativo completo, spesso con cucina, zona notte e bagno. Il carrello tenda è ideale per gli amanti del campeggio che cercano un'esperienza più comoda e accessibile senza sacrificare l'avventura. Questa soluzione versatile offre la libertà di esplorare diverse destinazioni senza dover rinunciare al comfort di una piccola casa in movimento.

Altre risposte alla domanda : Un rimorchio per campeggiatori che diventa una casetta : rimorchio; campeggiatori; diventa; casetta; Tira il rimorchio ; Veicolo a rimorchio ; Può essere a rimorchio ; Si effettua con il rimorchio ; La vettura davanti al rimorchio ; In un duetto diventa rosso dalla vergogna; diventa re sempre più duro d orecchi; Antica regione diventa ta l odierna Puglia lat; Chi la prova diventa rosso; Lo diventa no gli ex-presidenti della Repubblica; C è chi la tiene, come casetta , nei camping; La casetta rimorchiata; Una casetta di paglia; casetta su quattro ruote; casetta indipendente in campeggio ing;

Cerca altre Definizioni