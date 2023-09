Può isolare i paesi montani - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Può isolare i paesi montani. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : NEVE

Significato/Curiosita : Puo isolare i paesi montani

Località e le frazioni a nord confinano, al di là delle vette, coi territori montani sotto prali e perrero (riserva naturale della conca cialancia e valle germanasca)... Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi neve (disambigua). questa voce o sezione sull'argomento scienza è priva o carente di note e... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 18 settembre 2023

