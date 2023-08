Candidi depositi montani - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Candidi depositi montani. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : NEVAI

Significato/Curiosita : Candidi depositi montani

Importanti depositi di argento e di rame. prima della creazione del territorio del montana (1864-1889), diverse parti di quello che oggi è il montana erano... Massiccio della majella sono presenti diversi nevai detti nevai della majella. altri medi/piccoli glacio-nevati o nevai generalmente stagionali sono presenti... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Candidi depositi montani : candidi; depositi; montani; Depositi candidi ; candidi , lattei; Bianchissimi, candidi ; candidi , bianchissimi; candidi ; depositi sul fondo; depositi per liquidi; depositi e immagazzinamenti; Un pianale in legno per depositi e magazzini; depositi per granaglie; Sgombra i passi montani ; Agili ruminanti montani ; Angusti passi montani ; La macchina per i trafori montani ; Transiti montani ;

Cerca altre Definizioni