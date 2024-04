La Soluzione ♚ Un piegamento della ballerina classica fra La definizione e la soluzione di 4 lettere: Un piegamento della ballerina classica fra. PLIÉ Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Curiosità su Un piegamento della ballerina classica fra: Il Plié è un movimento di danza, consiste nella flessione delle ginocchia e significa piegamento. Può essere: Plié à quart (piccolo) Plié à demi (medio) Grand plié (ampio).Questo passo può essere effettuato in tutte e cinque le posizioni (prima, seconda, terza, quarta e quinta) ed è alla base della maggior parte dei movimenti della danza classica, della quale costituisce uno degli elementi più forti e tecnicamente espressivi. Altre Definizioni con plié; piegamento; ballerina; classica; La prima ballerina classica; La Abbagnato ballerina; Ballerina in un varietà; Classica miscela di tè neri; È meta di una classica corsa ciclistica; Cerca altre soluzioni cruciverba

La risposta a Un piegamento della ballerina classica fra

PLIÉ

P

L

I

É

Lae verificata di 4 lettere per risolvere 'Un piegamento della ballerina classica fra' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.