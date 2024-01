La definizione e la soluzione di: Brani di musica classica. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel corso degli anni Striscia la notizia è stata presentata in totale da 77 conduttori differenti. Il conduttore storico è Ezio Greggio, presente dietro il bancone della trasmissione in tutte le edizioni, eccetto la stagione 1991-1992, poiché in quel periodo era impegnato sul set di diversi film. La conduzione è generalmente affidata ad una coppia di comici o attori e, in alcuni casi, noti presentatori TV. La coppia più popolare e longeva è quella composta dal 1994 da Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti. Solitamente i conduttori sono due, anche se in alcune occasioni si formarono dei trii di conduzione: nell'edizione 2003-2004 si formarono i trii di conduzione Laurenti-Barbera-Benvenuti (metà stagione) e Laurenti-Barbera-Sasà (fine stagione); altri trii si sono inoltre formati per brevissimi periodi durante il periodo della conduzione in multiproprietà del 2005, il 30 aprile 2015 e nell'autunno 2016.

Nell'elenco dei conduttori prevale la componente maschile, composta da ben 60 uomini, a fronte di sole 17 donne, presenti per lo più in brevi periodi o singole puntate, con l'eccezione di Michelle Hunziker, che conduce il programma in coppia con Greggio dal 2004 al 2019 e con Gerry Scotti dal 2015 ad oggi, di Francesca Manzini, che dal 2020 conduce anch'essa il programma con Scotti e di Vanessa Incontrada, che conduce il programma in coppia con Alessandro Siani dall'autunno 2021. Tra le donne alternatesi dietro il bancone del programma figurano: Alba Parietti, prima donna alla conduzione, nel 1994, Anna Maria Barbera nel 2004, Flavia Vento e Loredana Lecciso nel 2005, Maria De Filippi nel 2005 e nel 2015, Virginia Raffaele nel 2013, Mara Venier nel 2015, Belén Rodríguez nel 2016, Silvia Toffanin, Valeria Graci e Lorella Cuccarini nel 2022. Un caso particolare è rappresentato dalla Signora Emma Coriandoli, personaggio interpretato dall'attore Maurizio Ferrini, presente nella conduzione dal 1992 al 1994, ma considerata al fine del conteggio come conduttore uomo.

L'edizione della domenica, intitolata per l'appunto Striscia la domenica e andata in onda per sole tre stagioni tra il 2009 e il 2013, è stata condotta nelle prime due edizioni da alcune coppie composte dagli inviati di Striscia: il "tapiroforo" Valerio Staffelli e l'inviato dagli stadi Cristiano Militello (nel 2020 conduttore anche di Striscia la notizia), il forbito Moreno Morello e lo stura-ingiustizie Capitan Ventosa (interpretato all'epoca da Luca Cassol), Jimmy Ghione e la siciliana Stefania Petyx, l'artista e trasformista Dario Ballantini (già conduttore per una puntata di Striscia la notizia nel 2005) e l'inviato dalla terra sarda Cristian Cocco, Max Laudadio, il Bruno Vespa di Striscia Giampaolo Fabrizio e l'inviato dalla Campania Luca Abete e la coppia pugliese composta da Fabio e Mingo; nella terza edizione è stata invece condotta dai conduttori dell'edizione classica.

Tra versione feriale e festiva il programma è stato presentato in totale da 89 conduttori (71 uomini e 18 donne).

