Persona che gode di buona salute - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Persona che gode di buona salute. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : SANA

Significato/Curiosita : Persona che gode di buona salute

Feroce. generalmente gode di buona salute e non è predisposto alla malattie genetiche tranne che per la malattia di von willebrand che è una disfunzione... La mens sana basketball, comunemente nota anche come mens sana siena o più semplicemente mens sana, è una società italiana di pallacanestro di siena. nata... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 18 settembre 2023

Altre risposte alla domanda : Persona che gode di buona salute : persona; gode; buona; salute; scout persona che trova nuovi talenti ing; Famoso persona ggio di Schulz; L adattamento d un abito già confezionato a una persona ; L incitamento ad aggredire una persona ; persona lizza i cellulari; Vi si gode un magnifico panorama; Non la gode il detenuto; gode re in anticipo; La gode il galantuomo; Si gode in luogo appartato; La buona mici del TG5; I diciotto che caratterizzano l oro di buona lega; Mette l investigatore sulla buona strada; L ha buona chi coglie nel segno; Si dice di chi ha buona sorte dalla fortuna; Riportato in salute ; Riportati in salute ; Ha una salute di ferro; Dannoso per la salute ; Nuocciono alla salute ;

Cerca altre Definizioni