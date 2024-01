La Soluzione ♚ Integri in buona salute

La definizione e la soluzione di: Integri in buona salute.

Integri in buona salute: Della salute sono quelle condizioni e risorse iniziali che devono necessariamente esistere per permettere di agire sui determinanti della salute. infatti... Italiano Aggettivo, forma flessa Curiosità su: Della salute sono quelle condizioni e risorse iniziali che devono necessariamente esistere per permettere di agire sui determinanti della salute. infatti... sani m pl plurale di sano Voce verbale sani seconda persona singolare dell'indicativo presente di sanare prima persona singolare del congiuntivo presente di sanare seconda persona singolare del congiuntivo presente di sanare terza persona singolare del congiuntivo presente di sanare terza persona singolare dell'imperativo presente di sanare Sillabazione sà | ni Pronuncia /'sa.ni/ Etimologia / Derivazione (aggettivo) vedi sano

vedi sano (voce verbale) vedi sanare Sinonimi (aggettivo) in buona salute, in buone condizioni, robusti, forti, energici, vigorosi

in buona salute, in buone condizioni, robusti, forti, energici, vigorosi (di oggetti) interi, intatti, perfetti, inalterati, illesi, incolumi

interi, intatti, perfetti, inalterati, illesi, incolumi (di frutti) non bacati

non bacati (ambiente) salubri, puri, puliti, depurati

salubri, puri, puliti, depurati ( senso figurato ) buoni, onesti, morali, incorruttibili, incorrotti, retti, corretti, integri, esemplari, probi, morigerati

buoni, onesti, morali, incorruttibili, incorrotti, retti, corretti, integri, esemplari, probi, morigerati (prima persona singolare dell'indicativo presente di sanare) guarisci, curi, risani, ristabilisci, medichi, cicatrizzi

guarisci, curi, risani, ristabilisci, medichi, cicatrizzi (senso figurato) (a una situazione difficile) rimedi Contrari (aggettivo) (riferito ad individui) insani

insani malati, ammalati

gracili, malaticci, infermi, deboli

( familiare ) acciaccati

acciaccati (di oggetti) rotti, rovinati, sciupati, difettosi

rotti, rovinati, sciupati, difettosi ((di frutti) bacati, marci

bacati, marci (di ambienti) malsani, insalubri, infetti, dannosi, nocivi, inquinati

malsani, insalubri, infetti, dannosi, nocivi, inquinati ( senso figurato ) disonesti, immorali, corrotti

disonesti, immorali, corrotti (prima persona singolare dell'indicativo presente di sanare) fai ammalare, colpisci, ferisci

fai ammalare, colpisci, ferisci ( senso figurato ) ( una situazione difficile) peggiori, rovini, sciupi

peggiori, rovini, sciupi (un terreno) impaludi

