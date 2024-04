La Soluzione ♚ La gode la persona onesta La definizione e la soluzione di 5 lettere: La gode la persona onesta. STIMA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. La gode la persona onesta: La stima è una valutazione effettuata dal valutatore finalizzata a stabilire il valore numerico di una grandezza, come ad esempio il valore economico e monetario di un bene mobile o immobile. Può essere utilizzata, in casi più rari, per indicare il costo approssimativo di un dato servizio. Talora il termine è anche riferito all’opinione ovvero la considerazione che si ha di una persona, o di un fatto o oggetto. Sostantivo Significato e Curiosità su: La stima è una valutazione effettuata dal valutatore finalizzata a stabilire il valore numerico di una grandezza, come ad esempio il valore economico e monetario di un bene mobile o immobile. Può essere utilizzata, in casi più rari, per indicare il costo approssimativo di un dato servizio. Talora il termine è anche riferito all’opinione ovvero la considerazione che si ha di una persona, o di un fatto o oggetto. stima ( approfondimento) f sing (pl.: stime) (economia) valutazione del prezzo di un bene (matematica) (statistica) inferenza del valore vero di un parametro di distribuzione a partire da un campione limitato della popolazione, realizzata di solito con la definizione di uno stimatore buona opinione di una persona quell'operaio ha la stima del suo datore di lavoro Voce verbale stima terza persona singolare dell'indicativo presente di stimare seconda persona singolare dell'imperativo presente di stimare Sillabazione stì | ma Pronuncia IPA: /'stima/ Etimologia / Derivazione derivazione di stimare, dal latino aestimare Sinonimi (di oggetti) estimo, perizia, prezzo, valore , valutazione

estimo, perizia, prezzo, valore , valutazione (di persona) ammirazione, apprezzamento, credito, fama, fiducia, onore, reputazione, rispetto, riguardo, considerazione, alto giudizio, opinione favorevole, buon nome, prestigio, rinomanza, celebrità, grido

ammirazione, apprezzamento, credito, fama, fiducia, onore, reputazione, rispetto, riguardo, considerazione, alto giudizio, opinione favorevole, buon nome, prestigio, rinomanza, celebrità, grido calcolo, preventivo, conto, Contrari disprezzo, disistima, disonore, discredito

biasimo, sfiducia Parole derivate autostima, disistima Proverbi e modi di dire Ciascuno deve avere stima di sé stesso Altre Definizioni con stima; gode; persona; onesta; Tenere in gran conto; Ritenuti lodevoli; Si gode con lo sguardo; Si gode in tranquillità; Una persona che ama viaggiare; La seconda persona; Pronome di prima persona; Virtuosa onesta; Cerca altre soluzioni cruciverba

La risposta a La gode la persona onesta

STIMA

S

T

I

M

A

Lae verificata di 5 lettere per risolvere 'La gode la persona onesta' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.