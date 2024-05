Così è la cera della persona in salute

Significato della soluzione per: Cosi e la cera della persona in salute

Aggettivo, forma flessa

In teoria dei giochi risposta ottima o best response di un giocatore è una strategia che produce l'esito più favorevole, per quel giocatore, in risposta ad una data combinazione di strategie degli altri giocatori. Il concetto della best response è centrale nella definizione dell'equilibrio di Nash.

ottima f sing

superlativo assoluto, femminile singolare di buono

Sillabazione

òt | ti | ma

Pronuncia

IPA: /'ttima/

Etimologia / Derivazione

vedi buono

Varianti