È della Libertà a New York - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: È della Libertà a New York. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : STATUA

Significato/Curiosita : E della liberta a new york

Statua della libertà (disambigua). la statua della libertà (in inglese statue of liberty, in francese statue de la liberté), il cui nome completo è la libertà... Una statua (dal latino statua, '(cosa) che sta ferma', 'ritta', 'in piedi', da statuere, 'collocare', 'innalzare') è un'opera di scultura a tutto rilievo... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 22 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : È della Libertà a New York : della; libertà; york; Il Buenaventura della guerra civile spagnola; La gastronoma de Il talismano della felicità; Il Krueger della saga horror di Nightmare; Un quadro di Dalí: La persistenza della ; Le vittime della notte di San Bartolomeo del 1572; Lo sono coloro che limitano la libertà altrui; Rimettere in libertà ; Articolo costituzionale sulla libertà di opinione; Rimessi in libertà ; Vi si ammirano, dall auto, gli animali in libertà ; Famosa via di New york ; Uno dei distretti in cui è divisa New york ing; I primi elettrici furono montati a New york ; Le dispari di york ; Dà nome al Village di New york ;

Cerca altre Definizioni