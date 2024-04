La definizione e la soluzione di 5 lettere: Il mobile con le piazze. LETTO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Aggettivo

Significato e Curiosità su: Amici di letto (Friends with Benefits) è un film del 2011 diretto da Will Gluck. Amici di letto racconta la storia di Jaimie (Mila Kunis) e Dylan (Justin Timberlake), due amici che iniziano una relazione fatta di sesso occasionale con l'intenzione di non rimanere legati sentimentalmente. Nel film sono presenti diversi camei: Emma Stone, già in Easy Girl (diretto dallo stesso Gluck e citato nella scena iniziale, dove Jamie regge il cartello con scritto "O. Penderghast", nome della protagonista), e Andy Samberg, nei panni degli ex-fidanzati dei due protagonisti, Masi Oka, come passeggero dell'aereo, Shaun White, nel ruolo di se stesso, e ...

letto m sing

definizione mancante; se vuoi, aggiungila tu

Aggettivo

letto inv

che può essere utilizzato per dormire

Sostantivo

letto ( approfondimento) m sing (pl.: letti)

(falegnameria) mobile composto da un fusto, di una rete o di molle sui quali viene appoggiato il materasso al fine di riposare o dormire (per estensione) qualsiasi mobile o posto su cui ci si può distendere Per campeggiare la notte nel bosco trovammo un soffice letto di foglie appena sotto un acero. (geografia) (geologia) la parte dell'alveo del fiume nella quale scorre il fiume

Voce verbale

letto

participio passato maschile singolare di leggere

Sillabazione

lèt | to

Pronuncia

IPA: /'ltto/

Etimologia / Derivazione

( aggettivo , sostantivo ) dal latino lectus , analogo alla radice del verbo greco antico e légein , "giacere disteso"

, ) dal latino , analogo alla radice del verbo greco antico e , "giacere disteso" (voce verbale) da leggere

Citazione

Sinonimi

(aggettivo) interpretato, capito, decifrato, scoperto, penetrato

interpretato, capito, decifrato, scoperto, penetrato spiegato, commentato, esposto

recitato, declamato

( senso figurato ) compreso, inteso, intuito

compreso, inteso, intuito (sostantivo) branda, culla, amaca, talamo, ottomana, alcova

branda, culla, amaca, talamo, ottomana, alcova ( per estensione ) giaciglio

giaciglio (di fiume) alveo, corso, fondo, greto

alveo, corso, fondo, greto ( per animali ) lettiera, covo, covile

) lettiera, covo, covile ( di carro ) pianale

) pianale strato, base

( di pietanza ) guarnizione

) guarnizione (senso figurato) matrimonio

Parole derivate

capoletto, copriletto, lettiga, scaldaletto, scendiletto

Proverbi e modi di dire