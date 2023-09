Lo è chi non crede in Dio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo è chi non crede in Dio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : ATEO

Significato/Curiosita : Lo e chi non crede in dio

L'ateismo (in greco antico: e, àtheos, composto da a- privativo, senza, e e, dio, letteralmente senza dio) è la posizione di chi non crede nell'esistenza... In generale, al politeismo e al monoteismo in particolare. si definisce ateo chi non crede in alcuna divinità negandone la pretesa specifica esistenza... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 18 settembre 2023

