La Soluzione ♚ Nega l esistenza di Dio La soluzione di 4 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : ATEO .

Curiosità su Nega l esistenza di dio: l'esistenza di dio costituisce una delle fondamentali questioni aperte della filosofia e in particolare della metafisica. la teologia si occupa fin dai... L'ateismo (in greco antico: e, àtheos, composto da a- privativo, senza, e e, dio, letteralmente senza dio) è la posizione di chi non crede nell'esistenza di Dio, opposta al teismo e al panteismo in generale, al politeismo e al monoteismo in particolare.

