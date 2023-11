La definizione e la soluzione di: Un ignorantone che crede di essere dotto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 10 lettere : SACCENTONE

Significato/Curiosita : Un ignorantone che crede di essere dotto

credi di essere dottor" />Di seguito viene proposto l'elenco dei personaggi principali che compaiono nella serie a fumetti di Lupo Alberto: Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 14 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : Un ignorantone che crede di essere dotto : ignorantone; crede; essere; dotto; Una risposta da vero ignorantone ; Risposta da ignorantone ; Quadrupede... ignorantone ; Lo è chi non crede in Dio; crede e punta su un artista; Chi crede in qualcosa che poi si rivela falso; crede nella soluzione non violenta dei conflitti; Sono umani quelli in cui crede Marco Mengoni; Può essere a percussione o a fiato; Sul PC può essere a tendina; È l ultimo Paese ad essere entrato nell eurozona; Può essere azionato solo in caso di pericolo; Può essere avanzata; Istruito dotto ; Cambiano il colto in dotto ; Il dotto ne è un pozzo; dotto , molto colto; Un dotto islamico;

Cerca altre Definizioni