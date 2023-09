Viene abbreviato in LOTR: The Lord The Rings - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Viene abbreviato in LOTR: The Lord The Rings. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : OF

Significato/Curiosita : Viene abbreviato in lotr: the lord the rings

Secolo. è seguito da il signore degli anelli (the lord of the rings), pubblicato tra il 1954 ed il 1955 in 3 volumi. il romanzo presenta alcuni importanti... Voce giusta. vedi anche le voci che iniziano con o contengono il titolo. of – città della provincia di trebisonda (turchia) obcanské fórum – partito politico... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 17 settembre 2023

Altre risposte alla domanda : Viene abbreviato in LOTR: The Lord The Rings : viene; abbreviato; lotr; lord; rings; viene imposto alla nascita; viene sempre a galla; Tipo di raggio che viene utilizzato anche in chirurgia; Avviene quando il grano è biondo; viene prima del weekend; Un corso abbreviato ; Il tritolo abbreviato ; lrregolare abbreviato nei dizionari; Il magistrato abbreviato in GIP; Ritornello abbreviato ; Un allotr opo dell ossigeno; Può essere lord o ma non sudicio; Sbalord ito; Trasforma il netto in lord o; Non lord o; Attonito sbalord ito; Iniziali di Springs teen; Il soprannome di Springs teen; Born in the storico album di Springs teen; Born in the __, album di Springs teen; Springs teen : rock = Jackson : x;

Cerca altre Definizioni