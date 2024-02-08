Lord: è il padre del Tarzan di Burroughs

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La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Lord: è il padre del Tarzan di Burroughs' è 'Greystoke'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: GREYSTOKE

Perché la soluzione è Greystoke? Greystoke rappresenta il personaggio noto come Lord, il padre di Tarzan creato da Burroughs. Questa figura incarna l’aristocratico britannico che, dopo essere stato abbandonato nella giungla, si integra profondamente con il mondo selvaggio. La sua identità si lega strettamente al nome di Greystoke, simbolo di nobiltà e origine aristocratica. La storia di questo personaggio mette in evidenza il contrasto tra civiltà e natura, creando un’immagine complessa di identità e appartenenza.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Lord: è il padre del Tarzan di Burroughs". La risposta di 9 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

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Lord: è il padre del Tarzan di Burroughs nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Greystoke

In presenza della definizione "Lord: è il padre del Tarzan di Burroughs", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Lord: è il padre del Tarzan di Burroughs" conferma che la soluzione 'Greystoke' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Greystoke

G Genova R Roma E Empoli Y Yacht S Savona T Torino O Otranto K Kappa E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Lord: è il padre del Tarzan di Burroughs" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Greystoke' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

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