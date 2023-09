Vendita di beni al miglior offerente - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Vendita di beni al miglior offerente. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : ASTA

Significato/Curiosita : Vendita di beni al miglior offerente

Un'asta è il processo di compravendita mediante offerte che si conclude con la vendita dell'oggetto al migliore offerente. nella teoria economica l'asta... Iniziano con o contengono il titolo. asta – modo di compravendita asta – attrezzo sportivo, usato per il salto con l'asta asta – tipo di bastone impiegato nella... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 17 settembre 2023

Altre risposte alla domanda : Vendita di beni al miglior offerente : vendita; beni; miglior; offerente; Una rivendita di vini tipici sfusi; vendita all incanto; vendita con il banditore; La vendita in termini legali; vendita di prodotti a prezzo scontato; La patria di Ricky Martin e beni cio del Toro; Indica il saper beni ssimo; Movimento dittatoriale fondato da beni to Mussolini; Luoghi di produzione di beni ; Imposte sul prezzo al consumo di certi beni ; La sigla della classifica dei miglior i tennisti; Vendite al miglior offerente; Il miglior e in Inghilterra; Fare le cose nel miglior e dei modi: comanda; Pare che l attacco sia la miglior e; Vendite al miglior offerente ; Il più insofferente dei Sette nani; I gemiti del sofferente ; Vendita al miglior offerente ; Le escandescenze dell insofferente ;

