La Soluzione ♚ Vendita al miglior offerente

La soluzione di 4 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : ASTA

Ecco laper la definizione, non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba.

Curiosità su Vendita al miglior offerente: Tnt decide di rimuoverla dai suoi palinsesti, offrendola in vendita al miglior offerente assieme a tutte le stagioni precedenti. il 14 marzo 2024 viene... Asta – modo di compravendita Asta – attrezzo sportivo, usato per il salto con l'asta Asta – tipo di bastone impiegato nella costruzione: come trave, come palo di sostegno della bandiera, ecc. Asta – attrezzatura che nella marineria velica serve all'inserimento delle vele e ad altre manovre aeree. Asta – arma detta anche lancia Asta – arma usata dagli Hastati dell'esercito romano Asta – strumento utilizzato dai fonici 1041 Asta – asteroide della fascia principale Asta – nome proprio di persona, diminutivo di Astrid

