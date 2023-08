Imposte sul prezzo al consumo di certi beni - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Imposte sul prezzo al consumo di certi beni. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : ACCISE

Significato/Curiosita : Imposte sul prezzo al consumo di certi beni

Per cento sulle forniture di beni e servizi. è perciò un'imposta sulla spesa per consumo. certi beni e servizi sono esenti da vat, e altri sono soggetti... Volta spesso alle accise si sommano altre imposte come l'iva o dazi doganali o tasse di importazione. l'applicazione delle accise varia moltissimo da... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 16 agosto 2023

