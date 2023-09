Spettava all ultimo in classifica del Giro d ltalia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Spettava all ultimo in classifica del Giro d ltalia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 10 lettere : MAGLIA NERA

Significato/Curiosita : Spettava all ultimo in classifica del giro d ltalia

La maglia nera fu il simbolo dell'ultimo classificato nella competizione ciclistica del giro d'italia e molto ambito dai ciclisti che non avevano altre... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 17 settembre 2023

