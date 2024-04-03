L ultimo lo convocò Giovanni XXIII nei cruciverba: la soluzione è Concilio Ecumenico

La soluzione di 17 lettere per la definizione 'L ultimo lo convocò Giovanni XXIII' è 'Concilio Ecumenico'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CONCILIO ECUMENICO

Curiosità e Significato di Concilio Ecumenico

Hai risolto il cruciverba con Concilio Ecumenico? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 17 lettere più frequenti: Concilio Ecumenico.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Lo furono Giovanni XXIII e Giovanni Paolo ILo sono diventati Giovanni XXIII e Giovanni Paolo IILo aprì papa Giovanni XXIII nel 1962L ultimo lo detronizzò PizarroLo convocò Teodosio II

Come si scrive la soluzione Concilio Ecumenico

Hai davanti la definizione "L ultimo lo convocò Giovanni XXIII" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

C Como

O Otranto

N Napoli

C Como

I Imola

L Livorno

I Imola

O Otranto

E Empoli

C Como

U Udine

M Milano

E Empoli

N Napoli

I Imola

C Como

O Otranto

