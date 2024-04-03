L ultimo lo convocò Giovanni XXIII nei cruciverba: la soluzione è Concilio Ecumenico

Sara Verdi | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la soluzione

La soluzione di 17 lettere per la definizione 'L ultimo lo convocò Giovanni XXIII' è 'Concilio Ecumenico'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CONCILIO ECUMENICO

Curiosità e Significato di Concilio Ecumenico

Hai risolto il cruciverba con Concilio Ecumenico? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 17 lettere più frequenti: Concilio Ecumenico.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Lo furono Giovanni XXIII e Giovanni Paolo ILo sono diventati Giovanni XXIII e Giovanni Paolo IILo aprì papa Giovanni XXIII nel 1962L ultimo lo detronizzò PizarroLo convocò Teodosio II

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus

Soluzione L ultimo lo convocò Giovanni XXIII - Concilio Ecumenico

Come si scrive la soluzione Concilio Ecumenico

Hai davanti la definizione "L ultimo lo convocò Giovanni XXIII" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

Le 17 lettere della soluzione Concilio Ecumenico:
C Como
O Otranto
N Napoli
C Como
I Imola
L Livorno
I Imola
O Otranto
 
E Empoli
C Como
U Udine
M Milano
E Empoli
N Napoli
I Imola
C Como
O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

S O S C I A G

Tanti utenti hanno già trovato le risposte che cercavano grazie al nostro aiuto. Scopri anche tu tutte le soluzioni di cruciverba nella pagina dedicata.