L ultimo lo convocò Giovanni XXIII nei cruciverba: la soluzione è Concilio Ecumenico
CONCILIO ECUMENICO
Curiosità e Significato di Concilio Ecumenico
Come si scrive la soluzione Concilio Ecumenico
Hai davanti la definizione "L ultimo lo convocò Giovanni XXIII" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.Le 17 lettere della soluzione Concilio Ecumenico:
