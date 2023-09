La sigla della Defense Intelligence Agency - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La sigla della Defense Intelligence Agency. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : DIA

Significato/Curiosita : La sigla della defense intelligence agency

Progetto di riferimento. la cia (afi: /'ia/; in inglese /si'e/), sigla di central intelligence agency ("agenzia d'intelligence centrale"), è un'agenzia... Boulaye dia (oyonnax, 16 novembre 1996) è un calciatore francese naturalizzato senegalese, attaccante della salernitana e della nazionale senegalese,... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 17 settembre 2023

Altre risposte alla domanda : La sigla della Defense Intelligence Agency : sigla; della; defense; intelligence; agency; La sigla della bassa definizione ing; sigla del Servizio Informazione Religiosa; sigla biblica della prima lettera di Giovanni; sigla dell Ente Nazionale per l Aviazione Civile; sigla da coordinate bancarie; La sigla della bassa definizione ing; Acronimo della International Typeface Corporation; Sigla biblica della prima lettera di Giovanni; Umberto autore della poesia Goal; Le vocali della Catalogna; Comune di parigi dove sorge la defense ; Comune di Parigi su cui sorge parte de La Défense; La intelligence di Biden; L intelligence negli USA; intelligence Usa; I servizi definiti intelligence ; L intelligence USA; agency for International Development; Science and Technology agency ; National Security agency ;

Cerca altre Definizioni