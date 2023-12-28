Una foto proiettata

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La soluzione di 3 lettere per la definizione 'Una foto proiettata' è 'Dia'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: DIA

ALTRE SOLUZIONI: DIAPOSITIVA

Come completare la definizione Definizione: Una foto proiettata

Una foto proiettata Risposta: DIA

Lunghezza: 3 lettere

3 lettere Schema parole: 3

3 Schema utile: D__

D__ Inizia con: D

D Finisce con: A

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Una foto proiettata: schema e soluzione enigmistica

La definizione "Una foto proiettata" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Dia'.

Schemi utili per Dia

Schema parole: 3

La soluzione inizia con D

La soluzione finisce con A

Schema iniziale: D__

Schema finale: DIA

Le 3 lettere della soluzione Dia

D Domodossola I Imola A Ancona

La soluzione 'Dia' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Una foto proiettata". Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.