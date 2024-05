La Soluzione ♚ Intelligence usa sigla La soluzione di 3 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : CIA . Ecco la soluzione verificata per la definizione Intelligence usa sigla. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. Copia

Curiosità su Intelligence usa sigla: /si'e/), sigla di central intelligence agency ("agenzia d'intelligence centrale"), conosciuta informalmente come the agency, è un'agenzia di intelligence civile... La CIA (AFI: /'ia/; in inglese /si'e/), sigla di Central Intelligence Agency ("Agenzia d'intelligence centrale"), conosciuta informalmente come the Agency, è un'agenzia di intelligence civile del governo federale degli Stati Uniti d'America, facente parte della United States Intelligence Community. Rivolge le sue attività principalmente all'estero e riporta direttamente al Director of National Intelligence che siede nel gabinetto del presidente. Quando venne creata, aveva la funzione di creare una struttura di studio e analisi delle informazioni riguardanti la politica estera, successivamente il ruolo e le funzioni si sono evolute e ...

