Il giorno per gli Spagnoli - Cruciverba

Soluzione 3 lettere : DIA

Significato/Curiosità : Il giorno per gli Spagnoli

Il "día" è il termine spagnolo per "giorno". È una parola comune utilizzata nella lingua spagnola per indicare le diverse unità di tempo che compongono una giornata, come il giorno solare, il giorno lavorativo o il giorno di una specifica data. Il termine "día" può anche essere utilizzato per riferirsi a eventi specifici che si svolgono durante la giornata, come il "Día de la Independencia" (Giorno dell'Indipendenza) o il "Día de San Valentín" (Giorno di San Valentino). Inoltre, "día" può essere usato in espressioni idiomatiche o frasi comuni come "buenos días" (buongiorno) o "día a día" (giorno dopo giorno). In sintesi, "día" è una parola fondamentale nella lingua spagnola per descrivere il concetto di "giorno" in diversi contesti e situazioni.

