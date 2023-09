Lo schema di rime della terzina dantesca - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo schema di rime della terzina dantesca. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : ABA

Significato/Curiosita : Lo schema di rime della terzina dantesca

La terzina dantesca, o terzina incatenata, o terza rima, è la strofa usata da dante nella divina commedia. essa è costituita da tre versi endecasillabi... La aba liga, o lega adriatica, è un'importante competizione per club di pallacanestro. si tratta una manifestazione curata dalla uleb (union of european... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 17 settembre 2023

