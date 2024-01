La definizione e la soluzione di: Il peccato simboleggiato dalla lonza dantesca. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Curiosità su: longa da tasca"

La lussuria è un vizio inteso come l'abbandono alle proprie passioni o anche a divertimenti di natura generica, senza il controllo da parte della nostra ragione e della nostra morale. Viene intesa impropriamente come una condotta dedita esclusivamente al raggiungimento del piacere sessuale, ma può riferirsi in generale ad ogni forma di scherzo, riso o divertimento smodato.

Italiano

Sostantivo

lussuria  ( approfondimento) f inv

(sessualità ) (religione) smoderato appetito carnale esagerazione nel piacere

Sillabazione

lus | sù | ria

Pronuncia

IPA: /lus'surja/

Etimologia / Derivazione

dal latino luxuria ossia "rigoglio, eccesso, lascivia, sfrenatezza" che deriva da luxus ovvero "lusso"

Sinonimi

libidine, lascivia, dissolutezza, libertinaggio, fregola, voglia, sensualità , concupiscenza, incontinenza, carnalità , voluttà , piacere dei sensi, godimento, impudicizia, licenziositÃ

Contrari

continenza, morigeratezza, castità , pudore, moderazione, controllo, equilibrio

frigidità , insensibilitÃ

Parole derivate

lussurioso

Termini correlati

lusso

Sinonimi