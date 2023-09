Si scrive senza rime - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si scrive senza rime. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : PROSA

Significato/Curiosita : Si scrive senza rime

Mano, là mi dirai di sì. vedi, non è lontano: partiam, ben mio, di qui.» (l. da ponte, don giovanni, atto i, sc. ix) sono tipiche rime tronche quelle terminanti... Sull'uso delle fonti. segui i suggerimenti del progetto di riferimento. la prosa è una forma di espressione linguistica, caratterizzata dalla continuità... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 14 settembre 2023

