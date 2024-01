La definizione e la soluzione di: Schema di Parole Crociate. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Curiosità su: Equazioni o delle proporzioni algebriche. parole crociate senza schema sono in pratica delle parole crociate a schema libero, in cui non sono mostrate le caselle...

Le parole crociate (o parole incrociate o cruciverba) sono un gioco enigmistico che consiste nell'inserire in una griglia delle parole, ricavate da definizioni, in modo che alcune lettere siano in comune fra le parole orizzontali e quelle verticali che si incrociano fra loro.

Italiano

Sostantivo

cruciverba ( approfondimento) m inv

gioco enigmistico consistente nel collocare parole in una griglia il cruciverba di questa rivista è davvero difficile

Sillabazione

cru | ci | vèr | ba

Pronuncia

IPA: /kruti'vrba/

Etimologia / Derivazione

dal latino crux ossia "croce" e verba ovvero "parole"

Sinonimi

parole crociate

Parole derivate

cruciverbista

