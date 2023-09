Marchio di biscotti al cacao con crema in mezzo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Marchio di biscotti al cacao con crema in mezzo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : OREO

Significato/Curiosita : Marchio di biscotti al cacao con crema in mezzo

King (2006). si tratta di un particolare biscotto a doppia cialda, di cui una a base di cacao, con una crema al latte e cacao commercializzato dal 2017... Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi oreo (disambigua). oreo è un tipo di biscotto prodotto e commercializzato da mondelez international... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 17 settembre 2023

