La definizione e la soluzione di 10 lettere: Creatori di balletti. COREOGRAFI Creatori di balletti: La coreografia è l'arte di comporre le danze e i balletti, principalmente per la scena, per mezzo di passi e figurazioni. L'autore delle coreografie è il coreògrafo. Il termine è di origine greca ed è composto da choreia ("danza") e graphè ("scrittura"). Sostantivo, forma flessa coreografi m plurale di coreografo Sillabazione co | reo | grà | fi Etimologia / Derivazione vedi coreografo Altre Definizioni con coreografi; creatori; balletti; I regimi creatori di oppressi; Creatori di avana;

La risposta a Creatori di balletti

COREOGRAFI

