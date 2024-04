La Soluzione ♚ Dalla voce tonante La definizione e la soluzione di 9 lettere: Dalla voce tonante. STENTOREO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Dalla voce tonante: Il Professor Otto von Kranz è un personaggio immaginario ideato alla fine degli anni sessanta da Paolo Villaggio per la trasmissione televisiva Quelli della domenica, una delle prime trasmissioni di varietà televisivo della fascia pomeridiana domenicale. Aggettivo Significato e Curiosità su: Il Professor Otto von Kranz è un personaggio immaginario ideato alla fine degli anni sessanta da Paolo Villaggio per la trasmissione televisiva Quelli della domenica, una delle prime trasmissioni di varietà televisivo della fascia pomeridiana domenicale. stentoreo m sing

si dice di voce possente, vigorosa, reboante; per estensione, quando l'aggettivo è accostato al canto, può alludere talvolta, oltre che alla potenza, anche a un certo calore del timbro vocale è un tenore dalla voce stentorea eppure così suadente: lo trovo perfetto per il suo ruolo! Sillabazione sten | tò | re | o Etimologia / Derivazione dal latino stentoreus, da Stt Sténtor, l'epico araldo dei guerrieri omerici la cui voce era pari a quella di cinquanta uomini Citazione Sinonimi tonante, reboante Contrari lieve, flebile, fioco Termini correlati stentore Altre Definizioni con stentoreo; voce; tonante; S alza e s abbassa con la voce; Una voce attiva per l erario; Hanno voce profonda; In mezzo al tonante;

La risposta a Dalla voce tonante

STENTOREO

