La Soluzione ♚ Lo Sb dei chimici La definizione e la soluzione di 9 lettere: Lo Sb dei chimici. ANTIMONIO Lo sb dei chimici: L'antimonio è l'elemento chimico di numero atomico 51. Il suo simbolo è Sb, dal latino stibium che significa "bastoncino". È il quarto elemento del gruppo 15 (gruppo dell'azoto) del sistema periodico (5° periodo), fa parte del blocco p ed è collocato tra l'arsenico e il bismuto, ai quali assomiglia in parte come comportamento chimico. Le sue valenze principali sono 3 e 5 e gli stati di ossidazione vanno da -3 a +5. Bastoncini realizzati con polveri nere di antimonio (impastate con grassi) erano usati fin dall'antichità (nell'Antico Egitto) per il trucco degli occhi (kajal, khol), con funzioni rituali e igieniche. Chimicamente è ... Sostantivo antimonio ( approfondimento) m solo sing (chimica) elemento chimico solido, argenteo, facente parte del gruppo dei semimetalli, avente numero atomico 51, peso atomico 121,7 e simbolo chimico Sb Sillabazione an | ti | mò | nio Pronuncia IPA: /anti'mnjo/ Etimologia / Derivazione dal latino medievale antimonium Sinonimi stibio Parole derivate antimoniale, antimonico, antimonioso, antimonite Termini correlati stibina, trivalente, pentavalente Iperonimi semimetallo Altre Definizioni con antimonio; chimici; Un elemento che forma importanti leghe con il piombo; Un componente del peltro; Il Mg dei chimici; Lo sono molti concimi chimici;

ANTIMONIO

