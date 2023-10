I composti organici combattuti dagli antiossidanti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: I composti organici combattuti dagli antiossidanti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross

Soluzione 14 lettere : RADICALI LIBERI

Significato/Curiosita : I composti organici combattuti dagli antiossidanti

Ha proprietà antiossidante, funzione di sintesi di collagene, rafforza il sistema immunitario, riduce i livelli di cortisolo, combatte i radicali liberi... Ha proprietà, funzione di sintesi di collagene, rafforza il sistema immunitario, riducelivelli di cortisolo, combatteradicali liberi... In chimica, si definisce radicale (o radicale libero) un'entità molecolare molto reattiva avente vita media di norma brevissima, costituita da un atomo o una molecola formata da più atomi, che presenta un elettrone spaiato: tale elettrone rende il radicale estremamente reattivo, in grado di legarsi ad altri radicali o di sottrarre un elettrone ad altre molecole vicine. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 19 ottobre 2023

