La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Un importante industria svizzera' è 'Orologeria'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

OROLOGERIA

Curiosità e Significato di Orologeria

Approfondisci la parola di 10 lettere Orologeria: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Orologeria? L'orologeria svizzera è famosa in tutto il mondo per la sua eccellenza e precisione nella produzione di orologi di alta qualità. Questa industria rappresenta un simbolo di tradizione, innovazione e artigianalità, con marchi prestigiosi che uniscono tecnologia avanzata a design raffinato. La passione per il dettaglio rende l’orologeria svizzera un’icona di lusso e affidabilità, un vero patrimonio nazionale che continua a stupire appassionati e collezionisti.

Come si scrive la soluzione Orologeria

Stai cercando la risposta alla definizione "Un importante industria svizzera"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

O Otranto

R Roma

O Otranto

L Livorno

O Otranto

G Genova

E Empoli

R Roma

I Imola

A Ancona

