Cattivo uso del pubblico denaro - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Cattivo uso del pubblico denaro. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 13 lettere : MALVERSAZIONE

Significato/Curiosita : Cattivo uso del pubblico denaro

Brutto, il cattivo è un film del 1966 diretto da sergio leone. tra i più celebri western della storia del cinema, è considerato la quintessenza del fortunato... Contemplate due fattispecie delittuose: la malversazione a danno di privati (art. 315 c.p.) la malversazione a danno dello stato (art. 316-bis c.p.). la... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 17 settembre 2023

