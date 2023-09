Furto di pubblico denaro - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Furto di pubblico denaro. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : PECULATO

Significato/Curiosita : Furto di pubblico denaro

«la proprietà più che un furto è una malattia…essere o avere… io vorrei essere… e avere, ma so che è impossibile…è questa la malattia» (total, protagonista... Il peculato, nel diritto penale italiano, è il reato previsto dall'art. 314 (peculato) del codice penale, che recita: «il pubblico ufficiale o l'incaricato... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 15 settembre 2023

