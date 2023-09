La capitale dell Uganda - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La capitale dell Uganda. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : KAMPALA

Significato/Curiosita : La capitale dell uganda

Principale, vedi 1279 uganda. coordinate: 1°16'48n 32°23'24e / 1.28°n 32.39°e1.28; 32.39 l'uganda, ufficialmente repubblica dell'uganda, è uno stato dell'africa... Notizie di attualità su kampala wikimedia commons contiene immagini o altri file su kampala sito ufficiale, su kcca.go.ug. kampala, su treccani.it – enciclopedie... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 17 settembre 2023

