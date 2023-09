Brevi cioe direttamente - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Brevi cioe direttamente. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : MANU

Significato/Curiosita : Brevi cioe direttamente

brevi manu, letteralmente tradotto dal latino significa con mano breve (direttamente, di persona). l'espressione si riferisce a cosa consegnata da mano... Citazioni da fonti attendibili secondo le linee guida sull'uso delle fonti. manu chao, all'anagrafe josé manuel arturo tomás chao ortega (parigi, 21 giugno... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 17 settembre 2023

