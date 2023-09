Si lava direttamente a tavola - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si lava direttamente a tavola. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : UVA

Significato/Curiosita : Si lava direttamente a tavola

a fermarsi. con la lava ormai al loro livello i protagonisti sembrano spacciati, ma le pentole magiche decidono di sacrificarsi buttandosi nella lava... Significati, vedi uva (disambigua). disambiguazione – "acino" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi acino (disambigua). l'uva è il frutto della... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 30 settembre 2023

Altre risposte alla domanda : Si lava direttamente a tavola : lava; direttamente; tavola; I panni sporchi si lava no in; Le tre di lava redo; Come un golf rovinato lava ndolo; Tonifica mentre ci si lava ; Una mano lava l secondo il detto; Duellava con Porthos e Aramis; Lo parlava Cicerone; Brevi cioe direttamente ; La musica che si ascolta direttamente dal web senza nessun supporto tradizionale; Una disposizione emanata direttamente dal governo; Arriva direttamente a casa: consegna a __; Su di essa viene direttamente lavorato il pescato; Cl nella tavola periodica presente nelle piscine; tavola sacra in chiesa; Il sale che si mette in tavola ; L arsenico sulla tavola periodica; I posti a tavola ; Sedeva con i suoi cavalieri alla tavola Rotonda; Affettati in tavola ;

Cerca altre Definizioni