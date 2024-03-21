L Ungaro stilista

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'L Ungaro stilista' è 'Emanuel'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: EMANUEL

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "L Ungaro stilista" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "L Ungaro stilista". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

Perché la soluzione è Emanuel? Emanuel è un noto stilista di origini ungheresi, rinomato per il suo talento nel creare capi innovativi e sofisticati. La sua creatività e attenzione ai dettagli lo hanno reso una figura di spicco nel mondo della moda internazionale. Con un tocco unico, ha contribuito a definire tendenze e a ispirare nuove generazioni di designer, lasciando un'impronta indelebile nel settore.

In presenza della definizione "L Ungaro stilista", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "L Ungaro stilista" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Emanuel:

E Empoli M Milano A Ancona N Napoli U Udine E Empoli L Livorno

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "L Ungaro stilista" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

